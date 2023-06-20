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Haberler Ekonomi Sosyal yardımlara %34 asgari ücret zammı hesaplandı! Stajyer maaşları, 65 yaş, Dul maaşı, Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Borçlanma, İHYA hepsi değişti! Kalem kalem değişen tüm ücretler

Sosyal yardımlara %34 asgari ücret zammı hesaplandı! Stajyer maaşları, 65 yaş, Dul maaşı, Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Borçlanma, İHYA hepsi değişti! Kalem kalem değişen tüm ücretler

Son dakika haberine göre, asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşandı. İşte asgari ücret tahminine göre bu kalemlerdeki artışlar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
20.06.2023 12:06 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:12
Sosyal yardımlara %34 asgari ücret zammı hesaplandı! Stajyer maaşları, Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Borçlanma, İHYA hepsi değişti! Kalem kalem değişen tüm ücretler

Birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşanacak. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve 65 yaş aylığı gibi kalemler, yeni asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterecek.

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Sosyal yardımlara %34 asgari ücret zammı hesaplandı! Stajyer maaşları, Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Borçlanma, İHYA hepsi değişti! Kalem kalem değişen tüm ücretler

85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Buradaki artışla birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek. İşte detayları...

Sosyal yardımlara %34 asgari ücret zammı hesaplandı! Stajyer maaşları, Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Borçlanma, İHYA hepsi değişti! Kalem kalem değişen tüm ücretler

MİLYONLARIN heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Sosyal yardımlara %34 asgari ücret zammı hesaplandı! Stajyer maaşları, Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Borçlanma, İHYA hepsi değişti! Kalem kalem değişen tüm ücretler

Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. İşte asgari ücretle artacak kazançlar ve ödemelerden bazıları...

Sosyal yardımlara %34 asgari ücret zammı hesaplandı! Stajyer maaşları, Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Borçlanma, İHYA hepsi değişti! Kalem kalem değişen tüm ücretler

* İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.

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