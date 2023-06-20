Sosyal yardımlara %34 asgari ücret zammı hesaplandı! Stajyer maaşları, 65 yaş, Dul maaşı, Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Borçlanma, İHYA hepsi değişti! Kalem kalem değişen tüm ücretler

* İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.