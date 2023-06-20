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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 15:05
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    • 20.06.2023 15:05
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    Borçlanma ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? Askerlik, doğum borçlanması kaç TL zamlandı? Yeni tutarlar...

    85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Buradaki artışla birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek. Peki, Borçlanma ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? Askerlik, doğum borçlanması kaç TL zamlandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Borçlanma ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023?

    Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan yeni asgari ücret miktarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlendiği açıklandı. Peki, Borçlanma ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? Askerlik, doğum borçlanması kaç TL zamlandı? Yeni tutarlar...

    * BORÇLANMA KAÇ TL OLDU?

    Asgari ücret borçlanma tutarlarına da yansıyacak. Halen 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması için en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödenirken, bu tutar 1 Temmuz'dan itibaren başvuranlar için 4 bin 292 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada yaklaşık bin 90 lira fark oluşacak.

    ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

    Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

    Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

    DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

    Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.

    ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

    Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

    e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

        KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?

        Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için şartlar;

        1- Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.

        2- Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

        3- Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

        4- Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye'deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

        KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI TALEBİNDE BULUNABİLİR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, doğum borçlanmasından şu kişiler faydalanabilir;

        Doğumdan önce,

        - Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),

        - Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),

        - Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.
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        Haberler Ekonomi Borçlanma ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? Askerlik, doğum borçlanması kaç TL zamlandı? Yeni tutarlar...
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