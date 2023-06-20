Borçlanma ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? Askerlik, doğum borçlanması kaç TL zamlandı? Yeni tutarlar...

* BORÇLANMA KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret borçlanma tutarlarına da yansıyacak. Halen 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması için en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödenirken, bu tutar 1 Temmuz'dan itibaren başvuranlar için 4 bin 292 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada yaklaşık bin 90 lira fark oluşacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?



Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.