Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan yeni asgari ücret miktarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlendiği açıklandı. Peki, Borçlanma ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? Askerlik, doğum borçlanması kaç TL zamlandı? Yeni tutarlar...
* BORÇLANMA KAÇ TL OLDU?
Asgari ücret borçlanma tutarlarına da yansıyacak. Halen 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması için en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödenirken, bu tutar 1 Temmuz'dan itibaren başvuranlar için 4 bin 292 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada yaklaşık bin 90 lira fark oluşacak.
ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?
Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.
Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.
DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?
Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?
Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.
e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.