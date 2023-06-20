2000 sonrası sigortalı olanlar dikkat! Primi eksik olan EYT'liler için yeni tablo belli oldu! O tarihte değişecek, Bağkur İHYA, borçlanma, staj sigortası...
Şartları sağlayan EYT'liler emeklilik için başvururken, eksik primi olanlar borçlanma ya da ihya planlıyor. Temmuz'da ara zam ile net 11 bin 402 liraya ulaşan asgari ücret, bu ödemeleri yükseltiyor. Ne kadar mı? İşte detayları...
20.06.2023 13:15 - Son Güncelleme: 20.06.2023 13:16
ASGARİ ücrete ara zam hayata geçti. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek ara zam ile 7.5 milyonu aşkın asgari ücretlinin geliri artacak. Yapılan artışın etkisi sadece bununla sınırlı kalmayacak. Bir etkisi de emekliliğe olacak. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak.