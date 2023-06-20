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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 13:14
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    • 20.06.2023 13:14
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    İşsizlik maaşı kaç TL oldu 2023? Temmuz yeni asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? BRÜT - NET ÖDEME TUTARLARI

    Son dakika haberine göre, asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşandı. Peki, İşsizlik maaşı kaç TL oldu 2023? Temmuz yeni asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İşsizlik maaşı kaç TL oldu 2023?

    MİLYONLARIN heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

    Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek.

    1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek.

        İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLDU?

        Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor.

        İşsizlik maaşı halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.
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        Haberler Ekonomi İşsizlik maaşı kaç TL oldu 2023? Temmuz yeni asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı ne kadar oldu? BRÜT - NET ÖDEME TUTARLARI
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