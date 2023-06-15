Asgari ücrette rakam netleşiyor! Taraflar ne teklif etti? Yeni ücret ne kadar olacak?

Bu günlerde kimi görsem 'Asgari ücret kaç lira olacak?' diye soruyor. Asgari ücret doğrudan işçilere ödeniyor olsa da aslında 85 milyona dokunan bir tarafı var. Bu yüzden de hemen herkes merak ediyor...

İşsizlik maaşını belirliyor, doğum, askerlik borçlanmasını belirliyor, prim miktarlarını, GSS ödemelerini, sosyal ödemelerin gelir kriterlerini... Bunun ötesinde tüm çalışanların gelirlerini yukarı çekiyor... Ama her şeyden önce bir gösterge rakamı... Devlet, "Belirlenen ücretten daha az ödeme yapamazsın" diyor...