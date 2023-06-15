Engelli maaşları bayramdan önce mi yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu! Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları ne zaman yatacak, öne mi çekildi 2023?

KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.