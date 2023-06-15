Engelli maaşları bayramdan önce mi yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu! Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları ne zaman yatacak, öne mi çekildi 2023?

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesi hakkında Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erken alıyor toplam 1.4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevinidiriyoruz." açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
MAAŞLAR ERKEN YATACAK!
Başkan Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erken alıyor toplam 1.4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevinidiriyoruz." dedi.
KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?
Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.