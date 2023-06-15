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    • Ekonomi
    • 15.06.2023 09:18
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    • 15.06.2023 09:18
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    Engelli maaşları bayramdan önce mi yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu! Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları ne zaman yatacak, öne mi çekildi 2023?

    Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan müjdesli açıklama geldi. Maaş ödemeleri hakkında açıklama yapan Erdoğan, engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesinin erkene alındığını duyurdu. Peki, Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları ne zaman yatacak 2023? Engelli maaşları bayramdan önce mi yatacak? İşte merak edilenler...

    Engelli maaşları bayramdan önce mi yatacak?

    Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesi hakkında Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erken alıyor toplam 1.4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevinidiriyoruz." açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

    MAAŞLAR ERKEN YATACAK!

    Başkan Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erken alıyor toplam 1.4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevinidiriyoruz." dedi.

    KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

    Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

        Engel durumuna göre toplam engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlar "engelli", toplam engel oranı yüzde 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.

        ENGELLİ MAAŞI NORMALDE NE ZAMAN ÖDENİYOR?

        Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü

        Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü

        Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü
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        Haberler Ekonomi Engelli maaşları bayramdan önce mi yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu! Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları ne zaman yatacak, öne mi çekildi 2023?
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