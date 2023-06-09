Fırsatçının gözü doymuyor! Sıfır otomobilde şimdi de "sıra parası" oyunu

Otomotiv sektöründe sıfır araç fırsatçılığı dur durak bilmiyor. Pandemide çip krizini bahane ederek fiyat artıran ardından da "piyasada araç yok" algısı oluşturan fırsatçı bayiler, tüm yaptırımlara rağmen arkadan dolaşmanın yolunu buluyor.

Aracın liste fiyatının üzerine piyasada 20-30 bin TL olan aksesuvarları 200 bin lira olarak ekleyen bayilerin son oyunu ise araç sırası oldu.

MODELE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bayiye sıfır araç almak için giden müşterilerine kendilerinin oluşturduğu sırada bekleyenler listesini gösteriyorlar. Fırsatçılar, sıraya girip listeye adını yazdırmak isteyen alıcılardan da 50 bin ila 200 bin TL arasında "sıra parası" istiyor.