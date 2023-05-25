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    • Ekonomi
    • 25.05.2023 12:30
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    • 25.05.2023 12:41
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    Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçı otomotiv bayilerine 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası

    Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı, Ankara'da araçların liste fiyatının üzerinde ödeme talep eden bir otomotiv bayi ile Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Liste fiyatı üzerinde ödeme talep edenlere af yok!

    Ticaret Bakanlığı tarafından 16-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar almaya zorlandığı tespit edildi.


    ÜST SINIRDAN PARA CEZASI


    Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun kararı doğrultusunda bayilere üst sınırdan 4 milyon 458 bin 600'er TL olmak üzere toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el araç ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenecek.

        Bakanlık tarafından konuyla ilgili denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü kaydedilen açıklamada, mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde kabahatli işletmeler hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.

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        Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçı otomotiv bayilerine 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası
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