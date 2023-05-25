Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçı otomotiv bayilerine 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı tarafından 16-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar almaya zorlandığı tespit edildi.