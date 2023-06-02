Kiracıya koruma kalkanı geliyor! Fırsatçıya göz açtırılmayacak
Fahiş kiraların önüne geçebilmek adına Başkan Recep Tayyip ERdoğan'ın talimatıyla başlanan hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Yapılacak yasal çalışma ile vatandaşlar yüksek kira kıskacından kurtarılacak. Çalışma kapsamında yüzde 25 sınırı uzatılacak, fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. İşte detaylar...
02.06.2023 07:49 - Son Güncelleme: 02.06.2023 07:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yasal çalışmayla vatandaş yüksek kiraya mahkûm edilmeyecek.