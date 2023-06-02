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Kiracıya koruma kalkanı geliyor! Fırsatçıya göz açtırılmayacak

Fahiş kiraların önüne geçebilmek adına Başkan Recep Tayyip ERdoğan'ın talimatıyla başlanan hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Yapılacak yasal çalışma ile vatandaşlar yüksek kira kıskacından kurtarılacak. Çalışma kapsamında yüzde 25 sınırı uzatılacak, fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr
02.06.2023 07:49 - Son Güncelleme: 02.06.2023 07:49
Kiracıya koruma kalkanı geliyor! Fırsatçıya göz açtırılmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yasal çalışmayla vatandaş yüksek kiraya mahkûm edilmeyecek.

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Kiracıya koruma kalkanı geliyor! Fırsatçıya göz açtırılmayacak

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için kiracıya koruma kalkanı geliyor. Yüzde 25 sınırı uzatılacak, fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. İşte fahiş kiraya karşı atılacak önemli adımlar...

Kiracıya koruma kalkanı geliyor! Fırsatçıya göz açtırılmayacak

Başta büyükşehirlerde olmak üzere vatandaşın en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralara neşter vurulacak.

Kiracıya koruma kalkanı geliyor! Fırsatçıya göz açtırılmayacak

Başkan Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği fahiş kira artışlarına karşı Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

Kiracıya koruma kalkanı geliyor! Fırsatçıya göz açtırılmayacak

Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor.

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