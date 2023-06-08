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    • Ekonomi
    • 09.06.2023 02:33
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    • 09.06.2023 02:52
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    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan oldu. Atama kararının ardından A Haber ekranlarına bağlanan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yeni atama kararını değerlendirdi. Gaye Erkan'ın 'Muhteşem Türk kızı' olarak anıldığını söyleyen Doğaner, "Özellikle Amerika’da kredi listesi yüksek ve iyi tanınan bir isim. Dolayısıyla bunda sonraki dönemde Türkiye’nin uluslararası ekonomide yani yabancı yatırımcıların çekilmesi konusunda da oldukça etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olarak görev yapacak” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

    MB Başkanlığı’na yeni isim!

    Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan oldu.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.



    DR. HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?
    İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

    Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.



        Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

        First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.



        Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

        San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

        Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

        Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.



        PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU, BDDK BAŞKANLIĞINA ATANDI
        Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına atandı.



        YENİ ATAMA KARARI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
        Atama kararının ardından A Haber ekranlarına bağlanan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yeni atama kararını değerlendirdi.

        İşte Doğaner'in açıklamaları:

        "GÜÇLÜ EKİP, GÜÇLÜ PROGRAM "
        "Bir süre önce Kabine kurulurken Başkan Erdoğan'ın önemli bir sözü vardı. Güven ve istikrar üzerine kurulu bir ekonomi yönetimi olacak ve bunun içinde böyle bir yönetim kuracağız demişti. Geçtiğimiz günlerde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atandıktan hemen sonra yaptığı açıklamada, güçlü bir ekiple, güçlü bir programla yola devam edeceğiz dedi. Bir süredir de Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na gelme ihtimalini konuşuyorduk. Nihayetinde de bu akşam ataması gerçekleşti"



            MÜTHİŞ TÜRK KIZI OLARAK ANILIYOR
            "Gaye Erkan müthiş Türk kızı olarak anılıyor. Küresel piyasalarda özellikle Amerika'da. Pek çok başarılı işe imza atmış özellikle Goldman Sachs gibi birçok kurumda çalışmış. First Republic Bank'a başkanlık yapmış ve özelliklede Amerika'nın 40 yaş altı en etkin 40 genç listesine girmiş isimden söz ediyoruz"



            "YABANCI YATIRIMCILARIN ÇEKİLMESİ KONUSUNDA OLDUKÇA ETKİLİ OLACAKTIR"
            "Özellikle Amerika'da kredi listesi yüksek ve iyi tanınan bir isim. Dolayısıyla bunda sonraki dönemde Türkiye'nin uluslararası ekonomide yani yabancı yatırımcıların çekilmesi konusunda da oldukça etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak görev yapacak"



            POLİTİKALAR DEĞİŞİYOR MU?
            "Bu politikalardan nasıl bir politika olacak diye konuşuluyor ama, dün Mehmet Şimşek'in açıklamaları da vardı. Özellikle vatandaşlarımız bizden duymadığı sürece herhangi bir açıklamaya inanmasın, güvenmesin dedi. Bundan sonraki dönemde piyasalarda çok konuşulan ya da sosyal medyada sürekli konuşulan değil de ekonomi yönetiminde daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor.



                KAVCIOĞLU'NUN BDDK'YA ATANMASI NE MESAJ VERİYOR?
                Bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da BDDK'nın başkanlığına getiriliyor olması aslında geçmiş dönemdeki politikalarla uyumlu şekilde daha yeni adımların atılacağı ve bu yeni dünya düzeninde de devam edileceği yönünde mesaj veriyor.

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                Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
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