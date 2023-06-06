Fırsatçılar yine sahnede! Şeftalinin kilosu halde 7 market rafında 27 lira

Serbest fiyat modelinin kalkması lazım. Eskiden kar marjı uygulaması vardı. 100 liraya kadar olan üründe yüzde 35, 100 liranın üzerindeki üründe yüzde 30 kar marjı vardı. Hal çıkış faturasına göre denetim yapılırdı. Ama şimdi o denetim yapılmıyor. Sadece burada denetim var. Ama korsan çalışanlar istediği gibi at koşturuyor. Hale giren 50 kamyonsa dışarıya 150 kamyon ürün gidiyor" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN