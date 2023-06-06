Fırsatçılar yine sahnede! Şeftalinin kilosu halde 7 market rafında 27 lira

Türkiye'de seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ve enflasyondaki iyileşmeye rağmen açgözlü fırsatçılar tarafından vatandaşın cüzdanındaki paraya göz dikilmiş ve bazı ürünlerin fiyatları artırılmış durumda.
Şeftalinin kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 3-7 lira arasında değişirken, bu fiyat market raflarında 27 liraya kadar çıkıyor. Dikkat çeken bu fiyat farkının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, üreticinin ve vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti.