Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Kabine'nin belli olmasının ardından adımlar atılmaya başlandı.
10 ADIMDA ENFLASYONLA MÜCADELE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek haneli enflasyonda rotayı çizdi. Enflasyonla mücadelede 10 adımlı eylem planı hazırlandı.
Yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini enflasyonla mücadelede oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sorunları çözme formülünü anlattı.
Enflasyonda yüzde 5 hedefi için Merkez Bankası ile omuz omuza çalışılacak, uygulanacak maliye politikası, yapısal reformlarla destek verilecek. Başkan Erdoğan, "Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletin gündeminden çıkarmakta kararlıyız" vurgusu yaparken atılacak bazı önemli adımlar şöyle:
TÜRK LİRASI TASARRUFLAR ARTACAK
Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Bir yandan büyüme ve istihdam dostu politikaları sürdürürken, diğer yandan enflasyon ile mücadele kararlı bir şekilde devam ettirilerek enflasyon tek haneye indirilecek. Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları arttırılacak.