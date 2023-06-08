REKABETE KÜRESEL HUKUK STANDARDI

Piyasalarda rekabeti bozucu yapı ve davranışlar daha yakından takip edilecek. Bu konuda uluslararası rekabet hukuku standartları çerçevesinde etkin tedbirler alınacak.

ÇALIŞANA YÜKÜ AZALTILACAK

Enflasyonun çalışan kesim üzerinde tahribat yapması her zaman olduğu gibi önlenecek, hatta refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak.

Gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalar tespit edilecek ve yeniden düzenlenecek. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.

BÜROKRASİ ATAMALARI TAMAMLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve diğer bakanlar dün TBMM'de yemin ederek görevlerine başlarken, bürokrasideki atamaların tamamlanması bekleniyor.

Sabah'ın haberinre göre Başta Merkez Bankası olmak üzere ekonomi bürokrasisinde yapılacak atamalar hem piyasalar hem de uluslararası kuruluşlarca yakından takip ediliyor.