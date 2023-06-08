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    • Ekonomi
    • 08.06.2023 21:28
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    • 08.06.2023 21:28
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    İstanbul Havalimanı 1-7 Haziran'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

    İstanbul Havalimanı, haziranın ilk haftasında günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en büyüğü oldu!

    İstanbul Havalimanı, haziranın ilk haftasında günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 1-7 Haziran tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

    Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

    İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve 1305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi.

    Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.


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    Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı 1-7 Haziran'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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