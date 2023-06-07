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    • Ekonomi
    • 07.06.2023 18:22
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    • 07.06.2023 18:53
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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasalara güven mesajı: "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır"

    Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulunda ant içti. Yemin töreninin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara güven mesajı verdi. Şimşek, "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Şimşek’ten piyasalara güven mesajı

    Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulunda ant içti. Genel Kurulda, yeni kabine üyelerinin isimleri ve görevleri okundu. TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.

    BAKAN ŞİMŞEK'TEN PİYASALARA GÜVEN MESAJI I VİDEO İZLE

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Genel Kurulunda ant içti.

    Daha sonra Bahçeli, birleşime 20 dakika ara verdi. Milletvekilleri, ant içen bakanları tebrik etti.



        Yemin töreninin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara güven mesajı verdi.

        ACİL ÖNCELİĞİMİZ, EKİBİMİZİ GÜÇLENDİRMEK VE GÜVENİLİR BİR PROGRAM TASARLAMAKTIR
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." ifadesini kullandı.

        Bakan Şimşek, Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.

        Beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek, bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu, kendisine tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurguladı.

        Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."

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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasalara güven mesajı: "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır"
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