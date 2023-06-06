Yeni ekonomi yönetimi iş başında: Refahı artırmak en önemli görevimiz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'den devralan Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz" dedi.

Işıkhan, çalışanların haklarını korumaya devam edeceklerini, engellilerin, gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceklerini anlattı. Işıkhan, "Özetle, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi, işverenlerimizi, çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetmek arzusundayız" diye konuştu.



AJANDA YOĞUN

-Asgari ücret belirlenecek.

-Emekli ve memur zamları yapılacak.

-3600 ek gösterge yasası çıkacak.

-100 bin taşerona kadro gelecek.

-Bağ-Kur'luların prim şartı azalacak.

-Annelere erken emeklilik yolu açılacak.