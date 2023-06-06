Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yeni ekonomi yönetimi iş başında: Refahı artırmak en önemli görevimiz!

    Çalışma Bakanlığı görevini devralan Vedat Işıkhan, ‘İşçi, memur, emeklilerimizin gelir seviyesini korumak ve artırmak için gereken ne varsa yapacağız’ mesajı verdi.

    Refahı artırmak en önemli görevimiz

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'den devralan Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz" dedi.

    Işıkhan, çalışanların haklarını korumaya devam edeceklerini, engellilerin, gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceklerini anlattı. Işıkhan, "Özetle, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi, işverenlerimizi, çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetmek arzusundayız" diye konuştu.

    AJANDA YOĞUN
    -Asgari ücret belirlenecek.

    -Emekli ve memur zamları yapılacak.

    -3600 ek gösterge yasası çıkacak.

    -100 bin taşerona kadro gelecek.

    -Bağ-Kur'luların prim şartı azalacak.

    -Annelere erken emeklilik yolu açılacak.

    KÜRESEL ENERJİDE ROLÜMÜZ GÜÇLENECEK
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nın enerji altyapısını hazırlayan eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederken, "Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz" dedi. Görevi Fatih Dönmez'den devralan Bayraktar, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak projeleri daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.



    BOĞAZ NEFES ALACAK
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu'ndan alan Abdulkadir Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek, bitireceğiz" dedi. Uraloğlu'nun ajandasında öncelikli olarak asrın projesi Kanal İstanbul yer alacak.



        İLK İŞİ AİLE KORUMA PAKETİ
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık'tan devralan Mahinur Özdemir Göktaş, işe Başkan Erdoğan'ın seçim manifestosunda açıkladığı müjdelerle başlayacak:

        -Aileyi Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik imkanı getirilecek.

        -Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı başlatılacak.

        -Annelere uzaktan ve esnek çalışma hakkı gelecek.



        ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞTÜ
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü. ABD'de finans alanında çalışmaları bulunan ve önceki gün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Erkan'ın Bakan Şimşek ile bir araya geldiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hafize Gaye Erkan'la görüşecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İstanbul’un yeni valisi belli oldu
        Haberler Ekonomi Yeni ekonomi yönetimi iş başında: Refahı artırmak en önemli görevimiz!
            loading
            SON DAKİKA