Yeni ekonomi yönetimi iş başında: Refahı artırmak en önemli görevimiz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'den devralan Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz" dedi.
Işıkhan, çalışanların haklarını korumaya devam edeceklerini, engellilerin, gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceklerini anlattı. Işıkhan, "Özetle, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi, işverenlerimizi, çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetmek arzusundayız" diye konuştu.
AJANDA YOĞUN
-Asgari ücret belirlenecek.
-Emekli ve memur zamları yapılacak.
-3600 ek gösterge yasası çıkacak.
-100 bin taşerona kadro gelecek.
-Bağ-Kur'luların prim şartı azalacak.
-Annelere erken emeklilik yolu açılacak.
KÜRESEL ENERJİDE ROLÜMÜZ GÜÇLENECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nın enerji altyapısını hazırlayan eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederken, "Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz" dedi. Görevi Fatih Dönmez'den devralan Bayraktar, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak projeleri daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.
BOĞAZ NEFES ALACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu'ndan alan Abdulkadir Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek, bitireceğiz" dedi. Uraloğlu'nun ajandasında öncelikli olarak asrın projesi Kanal İstanbul yer alacak.