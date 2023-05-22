Son dakika: Ekonomide kara tablo çizenlere gerçeklerle tokat! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 4 maddeli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kötü niyetli oy avcılarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olduğunu ifade ederek 4 madde sıraladı.
İTHAL REÇETE MERAKLILARI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:
"Ülkemizde, şimdiye değin taş üstüne taş koymamış olan muhalefet ve onun hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları, seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır.
Aynı zevat, 21 yıldan bu yana her alanda ülkemizin gücüne güç katmış olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi durumunda, ekonominin zor duruma düşeceği şeklindeki sayıklamalarını da sağda solda yaymayı adeta görev edinmiş durumdadır.
Bu kötü niyetli oy avcılarını, bu felaket tellallarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olmuştur.
TÜRKİYE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜ
1)Salgın döneminde dünya küçülürken Türkiye büyümüştür. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4'lük güçlü büyümesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte emtia fiyatlarının tüm dünyada fırladığı 2022 yılında yüzde 5,6'lık büyüme kaydetmeyi başarmış, bu performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır.