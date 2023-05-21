Milyonların geliri artıyor! Emekli, işçi, memur, ev hanımı, işsizler, yaşlılar, gençler...





MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce memur maaşlarında en düşük rakamın 22 bin liraya çıkartılacağını söylemişti. Bu durumda memurlara ve memur emeklilerine aynen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde olduğu gibi öncelikli bir seyyanen artış yapılması bekleniyor. Bu seyyanen artışında taban maaştan başlamak üzere kademeli olarak gerçekleşmesi gündeme gelecek. Böylece öncelikli olarak maaşlar belli bir seviyeye getirilecek. Ardından temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 ve enflasyon farkı maaşlara eklenecek. Bunun üzerine yine refah payı eklenerek memurların ve memur emeklilerinin yeni maaşları hesaplanacak. Ardından Ağustos ayında 5 milyon kamu çalışanı ve 3 milyona yakın memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Burada kamu işçilerine yapılan yüzde 45 oranındaki artışın referans olması bekleniyor. Toplu sözleşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklar belirlenecek.