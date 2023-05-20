EYT'liye çift ödeme! Bayram ikramiyesi için önemli tarihler neler? Kim ne kadar alacak?

Geçtiğimiz ay zamlı ilk bayram ikramiyelerini alan emekliler, ikinci ödemeyi ise önümüzdeki ay ceplerine koyacak. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı ikramiye 28 Haziran'dan önce hesaplara yatırılacak. İkramiyeden, Haziran'da emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Bu kapsamda 31 Mayıs'a kadar emekli aylığı başvurusu yapan EYT'liler Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. İşte bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...





BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesi alma imkanı elde ediyor.