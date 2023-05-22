Her haneye gelir güvencesi: 10 bin TL'ye tamamlanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde yer alan en önemli adımlardan biri, her aileye gelir güvencesi projesiydi. 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti'de yeni dönemin hazırlıkları tamamlanmaya başlandı. Atılacak adımlar kapsamında asgari ücret alan veye geliri bulunmayan hanelerin, maddi gücü artırılacak. Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte, her hanenin gelirinin en az 10 bin lira olacak şekilde desteklenmesi bekleniyor.
22.05.2023 07:07 - Son Güncelleme: 22.05.2023 08:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda "gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmama" sözü verirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde ayrıntılar netleşmeye başladı.