Memura ve emekliye kademeli zam: Temmuz'da milyonların maaşı artıyor! 3600 ek gösterge nasıl yansıyacak?

Temmuz'da çalışan çalışmayan hemen herkesin geliri artacak. Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı ek iyileştirmeyle büyürken, asgari ücrete de ara zam yapılacak. Memurlarda ve emeklilerde ek iyileştirmede kademeli zam formülü gündeme gelirken, asgari ücrette ise enflasyon ve refah payı dikkate alınacak. İşte Temmuz zamları...





SSK ve Bağ-Kur emeklilerini neler bekliyor?

Maaşlara ilk 6 aylık enflasyon oranında artış ve refah payı yansıtılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir iyileştirme söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Burada kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da söz konusu olabilecek. Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek. Temmuz zamları belirlenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış referans alınacak.