Memura ve emekliye kademeli zam: Temmuz'da milyonların maaşı artıyor! 3600 ek gösterge nasıl yansıyacak?

Temmuz'da çalışan çalışmayan hemen herkesin geliri artacak. Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı ek iyileştirmeyle büyürken, asgari ücrete de ara zam yapılacak. Memurlarda ve emeklilerde ek iyileştirmede kademeli zam formülü gündeme gelirken, asgari ücrette ise enflasyon ve refah payı dikkate alınacak. İşte Temmuz zamları...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini neler bekliyor?
Maaşlara ilk 6 aylık enflasyon oranında artış ve refah payı yansıtılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir iyileştirme söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Burada kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da söz konusu olabilecek. Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek. Temmuz zamları belirlenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış referans alınacak.
Memur maaşları ne kadar artacak?
Maaşlara toplu sözleşme kapsamında memurlar gibi yüzde 6 zam, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca ek iyileştirme de söz konusu olacak. En düşük maaş yapılacak ek iyileştirmelerle 22 bin liraya yükselecek. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapılacak. Gündeme gelen bir formüle göre, tüm memurlara 5 bin lira seyyanen artış ve refah payıyla birlikte yüzde 45'e varan zam söz konusu olabilecek.
Memurlara yapılacak ek artış memur emeklilerine de yansıtılacak mı? Ek gösterge artışı nasıl etki yapacak?
Memurlara yapılacak ek iyileştirme, memur emeklilerine de yansıtılacak. Ayrıca bazı memur emeklileri bir artışı da ek gösterge düzenlemesiyle alacak. 1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanmasının yolunu açan yasayla, düzenleme kapsamına girenlerin emekli aylıkları artacak. 30 yıl hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 2 bin 435 lira seviyesinde artış yaşanacak.