EYT’LİLER DİKKAT! İkramiye için son 16! Kimler çift ödeme alabilecek?
Tüm emeklilere, dul ve yetimlere, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara önümüzdeki ay Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek. İkramiyeden 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusu yapan EYT'liler de yararlanacak. Peki EYT'liler hangi ödemeleri alacak? Kimler çift ikramiye alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Milyonlarca emekli ve EYT'linin gözü bu yılın Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı ikramiye önümüzdeki ay yatırılacak. İkramiyeden Haziran ayında emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.
Bu nedenle 31 Mayıs'a kadar emekli aylığı başvurusu yapan EYT'liler de Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Peki hangi EYT'liler çift ikramiyeden yararlanacak? Aylık işleminin tamamlanmasını bekleyen EYT'lilere ne yatırılacak? İşte bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…
* Kimler bayram ikramiyesi alacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
* EYT'liyim. Başvurumu yaptım, emekli aylığımın bağlanmasını bekliyorum. Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek miyim?
EYT düzenlemesi kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayan 1.7 milyon kişi emeklilik başvurusu yaparken, 1 milyonunun aylık bağlama işlemi tamamlandı. Kalanların aylığı da bu ayın sonuna kadar bağlanacak. Bu kişilerden 31 Mart'a kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar geçtiğimiz ay ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak.
Bu kişilere Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden de faydalanmış olunacak. Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.