EYT’LİLER DİKKAT! İkramiye için son 16! Kimler çift ödeme alabilecek?

Bu nedenle 31 Mayıs'a kadar emekli aylığı başvurusu yapan EYT'liler de Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Peki hangi EYT'liler çift ikramiyeden yararlanacak? Aylık işleminin tamamlanmasını bekleyen EYT'lilere ne yatırılacak? İşte bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

