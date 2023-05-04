Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir.

Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir.

Yaşanılan deprem felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Yüksek frekanslı veriler gerek ülke genelinde gerekse afet bölgesindeki toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır.

Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır, bu durum deprem bölgesinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir. Deprem sonrası toparlanmanın gücüne ilişkin anket göstergeleri de olumlu sinyaller vermektedir, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yükselirken, afet bölgesinin ekonomik ağırlığı yüksek merkezlerinde üretim ve talep beklentileri artmaktadır.

Türkiye son iki yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasındaki yerini almıştır. Afet bölgesinden yapılan ihracat ise deprem sonrasındaki birkaç haftada gerilemekle birlikte, nisan ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyelerine yaklaşmıştır. Diğer illerdeki güçlü ihracat sonucunda toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır.

Turizm sektörü güçlü seyrini 2023 yılında da sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerindeki artışın ve cari dengeye katkısının yılın tüm aylarına yayılarak süreceğini öngörmekteyiz.

2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır. Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir.

Enflasyonun sadece ana eğilimine değil yayılımına ilişkin göstergeler de gerilemektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir. Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

Hedefli kredi politikasının başarısı için tüm politika araçlarını hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörü mevduat yapısında önemli oranda liralaşma sağladık.