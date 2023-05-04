Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ders: "Kemal bey mutfakta çay içerek şampiyonlar ligi vizesi alınmaz"

Sevmek, hizmetle olur! Küresel güçlere bel bağlamakla olmaz! Darbelerin, terörün gerisinde hep mandacılık vardı! Bunların da akıllarında mandacılık özlemi var! Bakın Trabzon; Kandil, Pensilvanya ve Londra'dan sevilmez!
Bay bay Kemal de Sürmeneli Bayraktar Ailesi'ne saldırıyor. 'Kredi verdiler' diyor! Verdiğimiz tek bir kuruş yok! Sıkıyorsa çık açıkla! Bırakın kredi almayı arsa dahi kabul etmediler! Van'da terör örgütünün işaretleriyle el sallayanları sandığa gömüyor muyuz?
-Yaklaşık 1.5 buçuk saat süren Gümüşhane- Trabzon arasını 30 dakikaya düşürecek.
-Toplam 44 km. uzunluğundaki 33 tünel, Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak.
-Zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira tasarruf sağlanacak.
-Karbon emisyon salınımını da yıllık 21 bin ton azaltacak.
DESTAN YAZACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli mesajlar verdi:
Millet olarak büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Bu ülke işportacı siyasetçilerden, fırıldak tiplerden çok çekti. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, 11'e çıktılar. 14 Mayıs'a kadar 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını bulacaklar.
Kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Bay bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar ayarladım dedi. Sonra da bir de utanmadan çıktılar biz onu sadece ilgi çekmek için söyledik dediler. Bunların her işi yalan dolan, palavra. Yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşçi kardeşlerim kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizin sorununuzu çözebilir mi?
Kandil'deki teröristler ne diyor, "Biz altılı masayı destekleyeceğiz" diyorlar. Bunlardan fayda gelir mi? Adamların bayrağı, vatanı, ezanı yok. Bunlarla beraber yürüyenler kim, CHP, HDP ve yavrucuklar. Bay bay Kemal'in LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti seni de biliyoruz. O masada beraber olan Deva'sı, Gelecek'i... HDP'si... Bunların hepsi LGBT'ci!
ÇAY FİYATI: 11.30 TL
Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yaş çaya 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl yaş çay alımında kilo fiyatında yüzde 64 zamla 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi.