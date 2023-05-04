Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ders: "Kemal bey mutfakta çay içerek şampiyonlar ligi vizesi alınmaz"





Bay bay Kemal de Sürmeneli Bayraktar Ailesi'ne saldırıyor. 'Kredi verdiler' diyor! Verdiğimiz tek bir kuruş yok! Sıkıyorsa çık açıkla! Bırakın kredi almayı arsa dahi kabul etmediler! Van'da terör örgütünün işaretleriyle el sallayanları sandığa gömüyor muyuz?



-Yaklaşık 1.5 buçuk saat süren Gümüşhane- Trabzon arasını 30 dakikaya düşürecek.



-Toplam 44 km. uzunluğundaki 33 tünel, Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak.



-Zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira tasarruf sağlanacak.



-Karbon emisyon salınımını da yıllık 21 bin ton azaltacak.





DESTAN YAZACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli mesajlar verdi:

Millet olarak büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Bu ülke işportacı siyasetçilerden, fırıldak tiplerden çok çekti. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, 11'e çıktılar. 14 Mayıs'a kadar 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını bulacaklar.