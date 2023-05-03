Mayıs ayının ilk günleriyle birlikte enflasyon oranı ve kira artış oranları için geri sayım sona erdi. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok alanda gelirleri etkileyecek enflasyon rakamları belli oldu.
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Enflasyon nisan ayında yıllık 43,68 olarak açıklandı. Enflasyon nisanda yüzde 2,39 oldu.
Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %52,11, aylık %0,81 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Nisan 2023
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %48,24 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %63,87, imalatta %48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,27 ve su temininde %72,84 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %41,11, dayanıklı tüketim malında %50,57, dayanıksız tüketim malında %72,13, enerjide %49,93 ve sermaye malında %51,46 artış olarak gerçekleşti.