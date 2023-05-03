Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %5,37 ile tütün ürünleri, %3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %4,13, gıda ürünleri %4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.