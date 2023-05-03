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    • Ekonomi
    • 03.05.2023 08:33
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    • 03.05.2023 10:16
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    Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK son dakika açıkladı! Enflasyonda 5 ayda 40 puan düşüş...

    Enflasyon oranı ve kira artış oranları bugün açıklandı. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Bu doğrultuda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamları için yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı!

    takvim.com.tr
    Nisan ayı enflasyon oranları açıkladı!

    Mayıs ayının ilk günleriyle birlikte enflasyon oranı ve kira artış oranları için geri sayım sona erdi. Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok alanda gelirleri etkileyecek enflasyon rakamları belli oldu.

    NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

    Enflasyon nisan ayında yıllık 43,68 olarak açıklandı. Enflasyon nisanda yüzde 2,39 oldu.

    Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi.

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %52,11, aylık %0,81 arttı

    Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.

    Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Nisan 2023

    Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %48,24 arttı

    Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %63,87, imalatta %48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,27 ve su temininde %72,84 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %41,11, dayanıklı tüketim malında %50,57, dayanıksız tüketim malında %72,13, enerjide %49,93 ve sermaye malında %51,46 artış olarak gerçekleşti.

        Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023

        Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,54 arttı

        Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,42 artış, imalatta %2,54 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %16,98 azalış ve su temininde %1,63 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,26 artış, dayanıklı tüketim malında %2,32 artış, dayanıksız tüketim malında %3,57 artış, enerjide %9,72 azalış ve sermaye malında %3,07 artış olarak gerçekleşti.

        Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2023

        Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

        Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %116,52, içecekler %113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023

        Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

        Aylık en yüksek azalış; %16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %5,37 ile tütün ürünleri, %3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %4,13, gıda ürünleri %4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK son dakika açıkladı! Enflasyonda 5 ayda 40 puan düşüş...
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