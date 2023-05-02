Nisan ayı enflasyon rakamları yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklama öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.
"3 BANKANIN İFLASI HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDU"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Siz niçin faiz düşürmeye gidiyorsunuz. Biz tüm dünya ülkelerinde olmasa da büyük çoğunluğun denediğini yaptığımızı, enflasyonu çok hızlı bir şekilde değil, zamana yayarak, büyümeden taviz vermeden, yani işsizliğe de yok açmadan bu işi sürdüreceğimizi ifade ettiğimizde bekleyelim görelim dediler.
Birçok ülke resesyonla karşı karşıya kalıp resesyon riskiyle ciddi şekilde imtihan edilirken, faiz artırıldığı için de ABD'de 500 milyar dolarlık maliyete sebep olan 3 bankanın iflas etmiş olması bizim haklılığımızı ortaya koyması açısından örneklik teşkil etti.
Aralık ayında baz etkisiyle de olsa düşme olacağını, sonrasında da bu düşmenin almış olduğumuz makroekonomik tedbirler, parasal politikalarla hareket ederek, çözümle azalacağını ifade ettik. Kasım ayında bir miktar düşme gösterdiğinde boynunu aşağı çevirdi. Aralık ayında baz etkisiyle olan indirim bundan sonra kalıcı olarak enflasyonun aşağı yönlü hareket etmesini sağlayacak şekilde her geçen ay gerçekleştiğini görüyoruz.
"ENFLASYON YÜZDE 50'NİN ALTINA İNECEK"
Merkez Bankası gözlemlerken TÜİK resmi çalışmalarını yapıyor. Biz de Hazine Bakanlığı olarak ekiplerimizle değerleme yaparız, öncü göstergeler gösteriyor ki enflasyon 50'nin oldukça altına inecek şekilde.
Beklentimiz doğrultusunda geleceğini yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 45'lerin altında olabileceğine ilişkin savımızı güçlendiriyor.
Böylesine bir ortamda, her türlü iyileştirmenin yapıldığı EYT'den memur maaşlarına, asgari ücrette yüksek iyileştirmeler yapılmasına rağmen enflasyonun beklentinin altında geliyor olması aldığımız kararın ne kadar y erinde olduğunu göstermesi açısından örneklik teşkil ediyor.