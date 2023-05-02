Nisan ayı enflasyon rakamları yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklama öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi.

"3 BANKANIN İFLASI HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDU"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz niçin faiz düşürmeye gidiyorsunuz. Biz tüm dünya ülkelerinde olmasa da büyük çoğunluğun denediğini yaptığımızı, enflasyonu çok hızlı bir şekilde değil, zamana yayarak, büyümeden taviz vermeden, yani işsizliğe de yok açmadan bu işi sürdüreceğimizi ifade ettiğimizde bekleyelim görelim dediler.

Birçok ülke resesyonla karşı karşıya kalıp resesyon riskiyle ciddi şekilde imtihan edilirken, faiz artırıldığı için de ABD'de 500 milyar dolarlık maliyete sebep olan 3 bankanın iflas etmiş olması bizim haklılığımızı ortaya koyması açısından örneklik teşkil etti.