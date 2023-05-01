Yeşil enerjide tarihi adımlar! “Kimse güneşten elektrik üretmeyecek” yalanına karşı indirimli fatura dönemi başladı

KARAPINAR GES AÇILIYOR

Elektrik üretiminin başladığı Karapınar GES'in açılışa hazır olduğunu aktaran Altunyaldız, "2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı teşrifleriyle hizmete alıyoruz. Zaten enerji üretiyor ama bir törenle inşallah Cumhurbaşkanımız, bunu ülkemize, Konya'mıza armağan edecek." dedi.

Altunyaldız, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi en önde yöneten ülkelerden olmak istediğini, Konya'nın da bu alanda merkez olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz güneş enerji santrali, 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip, 3,3 milyon panel kullanıldı. Toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar dolar. 1350 megavatlık bir kurulu güce sahip. Alan itibarıyla Avrupa'nın en büyüğü. Üretim hacmi itibarıyla da 3 milyar kilovatsaat bir enerji. Yıllık 2 milyondan fazla nüfusun elektrik giderini karşılayabilecek. Neredeyse Konya'mızın elektrik ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak. Burası yapısı, büyüklüğü, yerli ve milli panelleri itibarıyla çığır açan, Türkiye'de enerji güvenliğinde çığır açan bir santral konumunda. Yeşil kalkınma stratejimiz çerçevesinde yıllık 1,5 milyon tondan fazla da karbondioksit salınımını engelleyecek bir yatırımdır. Yeşil ve güvenli bir yatırım."