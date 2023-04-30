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    Kasaplara ucuz et formülü: "Karkas et fiyatları kasaplara...."

    ESK’nın ucuz etlerinin kasaplarda da satılması gündemde. TESK Başkanı Palandöken bu formülü anlattı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Nisan tarihli ekonomi haberleri...

    Kasaplara ucuz et formülü

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumu tarafından perakendeciler için uygulanan karkas et fiyatlarının kasaplar için de uygulanması gerektiğini belirterek, "Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir" dedi. Kırmızı et fiyatlarında istikrarın sağlanması için kasapların da uygulamaya dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

    "Son dönemde artan kırmızı et fiyatlarında istikrar sağlanması için perakendecilere verilecek olan ucuz karkas etin aynı şekilde kasaplara da verilmesi halinde piyasada et fiyatları regüle edilebilir. Sadece perakendecilere verilen karkas et fiyatları kasaplara da uygulanmalı. Aksi çifte standart olur."



    ESENBOĞA'DAN 140 MİLYON EURO
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı Kamu-Özel işbirliği ihalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun peşin olarak 27 Nisan'da ödendiğini duyurdu. Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç-dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihalenin 20 Aralık 2022'de yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, ihalede en yüksek teklifi 560 milyon 500 bin euro ile TAV Holding AŞ'nin verdiğini kaydetti.



        GİRİŞİMCİYE 200 MİLYON TL
        Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, ulaştırma sektöründe haberleşme teknolojileri projelerinin desteklenmesi amacıyla çağrıya çıktı. Proje kapsamında demiryolu, denizcilik, karayolu ve havacılık sektörlerinde elektronik haberleşme temelli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla girişimcilere toplam 200 milyon TL destek verilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan her bir proje en fazla 15 milyon TL'lik bir destek hakkı kazanacak. Başvurular 2 Mayıs tarihinde başlayacak (Barış ŞİMŞEK)



        İSTANBUL'DA TURİST REKORU
        İstanbul, 2023'ün ilk 3 ayında yabancı turist sayısında rekor seviyeye ulaştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 3 ayında İstanbul'u 3 milyon 480 bin 630 kişi ziyaret etti. Mart ayında gelen yabancı turist sayısı ise 1 milyon 206 bin 770 kişi olarak kaydedildi. İstanbul'a en çok turist sırasıyla Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den geldi.



        'YARISI BIZDEN'E 340 BİN BAŞVURU
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, "İstanbullular 'Yarısı Bizden' kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Başvuruları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbulumuzda riskli yapı bırakmayacağız" dedi.



            SOSYAL KONUTA KDV İNDİRİMİ
            TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 19 Nisan'da sona erdi. Şimdi evlerin ihalesi yapılarak inşaatlar başlayacak. Diğer yandan projeyle ilgili TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan sevindiren yeni bir açıklama geldi. Bulut katıldığı bir canlı yayında TOKİ'de KDV indirimi olacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ 250 bin sosyal konutta KDV oranı yüzde 1'in altına düşecek.



            DAHA ÇOK UÇUYO'RUS'
            Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile karşılıklı hava yolu sefer sayılarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Alınan karar kapsamında karşılıklı hava yolu seferlerinin artacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rus ve Türk hava yolu şirketlerinin haftada toplam 1.300'den fazla sefer gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.



            DOMATES KOTASI ARTTI
            Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı HayrettinUçak, Rusya'ya domates ihracatında kotanın 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldığını, bu karar sonrası Rusya'ya domates ihracatının tekrar toparlanmasını beklediklerini bildirdi. Geçen yıl toplam 377 milyon dolarlık taze domates ihracatı yapıldığını kaydeden Uçak, 150 bin tonluk kota artışının Rusya'ya domates ihracatının yolunu güçlü şekilde açtığını belirtti.

            KARAPINAR GES ÜRETİME BAŞLADI
            Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam kapasite elektrik üretimine başladı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı teşrifleriyle hizmete alıyoruz" dedi. Kalyon Enerji İşletmeler Direktörü Burak Doğru da santralin devreye alındığını ve Bakanlık kabulü yapıldığını kaydetti. Tam kapasiteyle üretimin ardından resmi açılışın beklediğini dile getiren Doğru, "2 milyon kişinin enerji ihtiyacını buradan karşılayacağız. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali, dünyanın da en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri burası." dedi.

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            Haberler Ekonomi Kasaplara ucuz et formülü: "Karkas et fiyatları kasaplara...."
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