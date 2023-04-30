Kasaplara ucuz et formülü: "Karkas et fiyatları kasaplara...."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumu tarafından perakendeciler için uygulanan karkas et fiyatlarının kasaplar için de uygulanması gerektiğini belirterek, "Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir" dedi. Kırmızı et fiyatlarında istikrarın sağlanması için kasapların da uygulamaya dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Son dönemde artan kırmızı et fiyatlarında istikrar sağlanması için perakendecilere verilecek olan ucuz karkas etin aynı şekilde kasaplara da verilmesi halinde piyasada et fiyatları regüle edilebilir. Sadece perakendecilere verilen karkas et fiyatları kasaplara da uygulanmalı. Aksi çifte standart olur."
ESENBOĞA'DAN 140 MİLYON EURO
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı Kamu-Özel işbirliği ihalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun peşin olarak 27 Nisan'da ödendiğini duyurdu. Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç-dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihalenin 20 Aralık 2022'de yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, ihalede en yüksek teklifi 560 milyon 500 bin euro ile TAV Holding AŞ'nin verdiğini kaydetti.