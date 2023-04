Kasaplara ucuz et formülü: "Karkas et fiyatları kasaplara...."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumu tarafından perakendeciler için uygulanan karkas et fiyatlarının kasaplar için de uygulanması gerektiğini belirterek, "Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir" dedi. Kırmızı et fiyatlarında istikrarın sağlanması için kasapların da uygulamaya dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: