Asgari ücrete temmuz zammı ne kadar olacak? Refah payı yüzde kaç olacak? Bakan Bilginden önemli açıklamalar





EMEKÇİLERİ KORUYACAK BİR YAKLAŞIMA SAHİBİZ

Asgari ücret nedir? Bu ücretin altında ücret olamaz demek. Biz sosyal devlet sorumluluğuyla buna çok önem gösterdik. Bilhassa pandemi arkasından gelen enflasyonist etki en çok onları etkiledi. Biz ücretleri koruyacak bir siyaset anlayışına sahibiz.



Sayın cumhurbaşkanımız bu görevi bana verdiğinde toplumumuzun, özellikle toplumumuzun alt kesimini çalışanlarını, emekçilerini koruyacak sosyal politika yaklaşımlarını uygulama görevi verildi. Bende bu hassasiyet ile asgari ücret görevine yaklaştım.