Asgari ücrete temmuz zammı ne kadar olacak? Refah payı yüzde kaç olacak? Bakan Bilginden önemli açıklamalar

Asgari ücrete Temmuz ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber ekranlarında merak edilenleri cevaplıyor.
İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları;
Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri içerisinde sosyal gelişmelerin ayrı bir yeri var. Ekonomik politikalarla sosyal politikalar arasında mutlaka bir denge kurulması lazım. Ekonomi sosyal politikadan farklı olursa ekonomi sadece maddesel şeyler ölçülmesiyle ibaret kalır. Oysa ekonomi aynı zamanda bir toplum çeşitli fertleri, çeşitli sınıfları, çeşitli gruptaki ilişikleri dikkate alan ekonomik politik meselesidir.
"ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"
Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz.
EMEKÇİLERİ KORUYACAK BİR YAKLAŞIMA SAHİBİZ
Asgari ücret nedir? Bu ücretin altında ücret olamaz demek. Biz sosyal devlet sorumluluğuyla buna çok önem gösterdik. Bilhassa pandemi arkasından gelen enflasyonist etki en çok onları etkiledi. Biz ücretleri koruyacak bir siyaset anlayışına sahibiz.
Sayın cumhurbaşkanımız bu görevi bana verdiğinde toplumumuzun, özellikle toplumumuzun alt kesimini çalışanlarını, emekçilerini koruyacak sosyal politika yaklaşımlarını uygulama görevi verildi. Bende bu hassasiyet ile asgari ücret görevine yaklaştım.