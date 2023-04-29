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Haberler Ekonomi Temmuz'da milyonları sevindirecek müjde! Emeklinin-asgari ücretlinin-memuru geliri artacak! %40 artışta net 11.908 TL maaş!

Temmuz'da milyonları sevindirecek müjde! Emeklinin-asgari ücretlinin-memuru geliri artacak! %40 artışta net 11.908 TL maaş!

Temmuz ayında asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak. 7.500 liranın üzerinde maaş alan 6 milyon emeklinin aylığına zam dışında refah payı eklenecek.

29.04.2023 06:58 - Son Güncelleme: 29.04.2023 07:00
Temmuz’da milyonları sevindirecek müjde! Emeklinin-asgari ücretlinin-memuru geliri artacak! %40 artışta net 11.908 TL maaş!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi.

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Temmuz’da milyonları sevindirecek müjde! Emeklinin-asgari ücretlinin-memuru geliri artacak! %40 artışta net 11.908 TL maaş!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı.

Temmuz’da milyonları sevindirecek müjde! Emeklinin-asgari ücretlinin-memuru geliri artacak! %40 artışta net 11.908 TL maaş!

En düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak.

Temmuz’da milyonları sevindirecek müjde! Emeklinin-asgari ücretlinin-memuru geliri artacak! %40 artışta net 11.908 TL maaş!

Bugün itibarıyla emeklilerin yaklaşık 9 milyonu 7.500 lira, 6 milyonu da bunun üzerinde aylık alıyor.

Temmuz’da milyonları sevindirecek müjde! Emeklinin-asgari ücretlinin-memuru geliri artacak! %40 artışta net 11.908 TL maaş!

ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunda asgari ücretliye ek zam konusundaki tartışmalara da noktayı koydu.

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