Temmuz'da milyonları sevindirecek müjde! Emeklinin-asgari ücretlinin-memuru geliri artacak! %40 artışta net 11.908 TL maaş!
Temmuz ayında asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak. 7.500 liranın üzerinde maaş alan 6 milyon emeklinin aylığına zam dışında refah payı eklenecek.
29.04.2023 06:58 - Son Güncelleme: 29.04.2023 07:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi.
ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunda asgari ücretliye ek zam konusundaki tartışmalara da noktayı koydu.