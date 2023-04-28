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    • Ekonomi
    • 28.04.2023 10:15
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    • 28.04.2023 10:18
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonda yüzde 50'lerin altına ineceğiz

    Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nisan enflasyonu açıklandığında %50'lerin altına geldiğimizi göreceğiz. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık; tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız" dedi.

    takvim.com.tr
    Enflasyonda hedef tek hane

    Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nisan enflasyonu açıklandığında %50'lerin altına geldiğimizi göreceğiz. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık; tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız" dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonda yüzde 50'lerin altına ineceğiz
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