Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nisan enflasyonu açıklandığında %50'lerin altına geldiğimizi göreceğiz. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık; tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız" dedi.
- Ekonomi
- 28.04.2023 10:15
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- 28.04.2023 10:18
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonda yüzde 50'lerin altına ineceğiz
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nisan enflasyonu açıklandığında %50'lerin altına geldiğimizi göreceğiz. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık; tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız" dedi.
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