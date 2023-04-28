Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerinden algı yapan CGTN Amerika için Çin'den açıklama: Seçimler Türkiye'nin iç işidir

NE OLMUŞTU?

Küresel medyanın emperyal tetikçileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı üzerinden alçak bir algı operasyonuna soyundu. Kanada merkezli BNN, Çin devlet medyası CGT, Alman Focus dergisi, Rus medyası küresel dezenformasyon ateşine benzin döküp 'Erdoğan kalp krizi geçirdi' iftirasını yaydı. FETÖ ve FETÖ'cülerin yakın dostu, ABD'deki derin yapılarla iltisakı bulunan Steven Cook da George HW Bush, Hilary Clinton örneklerini sıralayıp "Onların durumu iyiydi Erdoğan'ın durumu kötü" imasında bulundu. Bu bağlamda Takvim.com.tr kirli algı operasyonlarıyla dünya kamuoyunu manipüle etmek isteyen ve Türkiye'de seçimlere gölge düşürmek isteyen unsurları deşifre etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bugünkü programlara katılamayacağını açıklamış, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Programlarına Fuat Oktay iştirak etmişti. Erdoğan'ın Mersin programı kapsamında yer alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" ifadelerini kullandı.