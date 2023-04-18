Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Deprem sonrasında AFAD'a 40 milyar liradan fazla nakit aktardık

Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.
Bu sene ramazanı buruk duygularla idrak ettiklerini belirten Nebati, Kahramanmaraşlı vatandaşlarla birlikte toplam 14 milyon insanı doğrudan etkileyen büyük depremlerin herkesin yüreğini yaktığını söyledi.
Nebati, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin diğer tüm kurumları gibi Bakanlık olarak ilk günden bu yana birçok adım attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda, AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca hane başı 15 bin lira taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik. Doğal Afet Sigortası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk."
"FİNANSMAN DESTEĞİNİ KESİNTİSİZ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Deprem bölgesine toplamda 650 bin konut inşa edileceğini anımsatan Nebati, bunların büyük bir kısmını da 1 yıl içinde tamamlamak için durmaksızın çalıştıklarını anlattı. Nebati, şimdiden 100 binden fazla konutun inşasına başladıklarını anımsatarak, bu süreçte, Bakanlık olarak gereken tüm finansman desteğini kesintisiz şekilde sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.
Nebati, "asrın felaketi" sonrasında bölgede çözülmesi gereken en önemli sorunun barınma olduğunu bildiklerini dile getirerek, şehrin ekonomik gelişimi ve sanayi üretiminin aksamaması bakımından da bu hususun büyük önem arz ettiğini vurguladı.