Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Deprem sonrasında AFAD'a 40 milyar liradan fazla nakit aktardık

Nebati, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin diğer tüm kurumları gibi Bakanlık olarak ilk günden bu yana birçok adım attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca hane başı 15 bin lira taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik. Doğal Afet Sigortası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk."