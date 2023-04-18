Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Coşkusu Türkiye'de yaşanacak! Müjdeler için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

Batman'da bulunan Raman dağında 11 Şubat 1945 tarihinde dönemin tüm imkansızlıklarına rağmen Dicle nehri üzerinden sallarla taşınan borular sayesinde sondaj yapılarak 17 Aralık 1946'da bin 364 metre derinlikte Raman-8 kuyusunda petrol keşfedilmiş ve ilk kez Türkiye kendi petrolünü üretmeye başlamıştı.