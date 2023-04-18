Bağımsızlık ateşi Filyos’ta yanacak: Coşkusu Türkiye'de yaşanacak! Müjdeler için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla keşfettiği yerli doğalgazına kavuşmasına sayılı günler kalırken, arifeye denk gelen 20 Nisan Perşembe günü, saat 20.23'te yapılacak tören tüm yurtta şölen havasında geçecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla müjdeler paylaşacağı törenin izlenmesi için İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun ve Batman'da kent meydanlarına dev ekranlar kurulacak.
SAMSUN'DA YANAN BAĞIMSIZLIK ATEŞİ
Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmış olmasına atıfla bu kentte kurulacak dev ekranlarla "Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi, Filyos'la devam ediyor" mesajı verilecek.
RAMAN'DAN FİLYOS'A SELAM
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde kaleme aldığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" vizyonu çerçevesinde tüm personelini "yerli ve milli" insan kaynağından oluşturulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında ilk petrolün çıkarıldığı Raman'dan da Filyos'a selam yollayacak.