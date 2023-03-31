Karadeniz gazında sona gelindi! Nisanda sisteme veriliyor

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun önceki günkü toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri sunum yaptı.
Türkiye'nin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçen, Fatih sondaj gemisinin gerçekleştirdiği 540 milyar metreküp doğal gaz keşfini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.
TÜRKİYE'Yİ GAZLA BULUŞTURACAĞIZ
Başkan Erdoğan'ın Arife günü Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreninin yapılacağını duyurduğunu hatırlatan Özcan, devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağlılığı önemli oranda azaltacak projedeki son durum hakkında, "Karadan itibaren Türkiye iletim sistemine bağlamakla mükellefiz.
Kasım itibarıyla tüm hazırlıklarımızı bitirdik, bekliyoruz. Nisan itibarıyla sisteme bağlanacak, ondan sonra tüm Türkiye'yi gazla buluşturacağız" ifadesini kullandı.
"TEDBİRLER ALINDI"
Depremin uzun süredir gündemlerinde olduğunu bildiren Özcan, ODTÜ ve İTÜ ile Marmara Bölgesi'nde tespit edilen noktaların tamamında gerekli tedbirleri alarak çalışmaları tamamladıklarını dile getirdi.