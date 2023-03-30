Son dakika: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Düzenleme ile bayram ikramiyeleri yüzde 82'lik artış ile 2 bin lira olarak ödenecek.
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılırken gazi maaşları da asgari ücret seviyesine yükseltilecek.
Emekliler yeni zamlı maaşlarını nisan ayında alabilecek.
Mevsimlik işçilerin çalışma süresini 11 ay 29 güne çıkaran düzenlemeye göre boşalan kadrolara da kıdem sırasına göre önce mevsimlik işçiler atanacak.
Genel Kurul'da, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
İLK MAAŞ 17 NİSAN
Milyonlarca EYT'li emekli maaşı için gün sayıyor. Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanırken, ilk maaş ödemesi de 17 Nisan'da yapılacak. Bu kişilerin ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesini de alma imkanı olacak. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin hem maaş kaçırmamak hem de bayram ikramiyesinden yararlanmak için 3 günü kaldı. Başvurusu Nisan ayına kalanların emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak. Bu durumda hem bir aylık tutarında ödeme hem de Ramazan Bayramı ikramiyesi kaçırılacak.