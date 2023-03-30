Son dakika: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Genel Kurul'da, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

İLK MAAŞ 17 NİSAN

Milyonlarca EYT'li emekli maaşı için gün sayıyor. Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanırken, ilk maaş ödemesi de 17 Nisan'da yapılacak. Bu kişilerin ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesini de alma imkanı olacak. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin hem maaş kaçırmamak hem de bayram ikramiyesinden yararlanmak için 3 günü kaldı. Başvurusu Nisan ayına kalanların emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak. Bu durumda hem bir aylık tutarında ödeme hem de Ramazan Bayramı ikramiyesi kaçırılacak.