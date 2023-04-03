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    • Ekonomi
    • 03.04.2023 08:00
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    • 03.04.2023 08:00
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    Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 1,2,3 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Mayıs maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1,2,3 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Nisan ayının gelmesiyle birlikte gözler evde bakım maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 1,2,3 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    NİSAN AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır Nisan ayı ödemelerinin 15 Nisan itibarıyla başlaması bekleniyor.

    SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
    E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

    e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

        Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

        2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 1,2,3 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!
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