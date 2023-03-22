Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi: Büyük an yaklaşıyor!

"BU PROJE 85 MİLYON İNSANIMIZIN"

Sahadaki çalışanların büyük bir özveri ve gayretle 7 gün 24 saat çalışmaları yürüttüğünün altını çizen Dönmez, "Acımız halen taze. Depremde birçok insanımızı kaybettik. Ama yaralı süratle sarmaya çalışıyoruz. Yaralı sararken bir taraftan da Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için daha önceden başlattığımız projeleri hayata geçirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Bu tip projeler 85 milyon insanımızın ortak projeleridir. Bu değerler, bu varlıklar 85 milyon insanımızın, gencinden yaşlısına, ortak malıdır. Ekibimiz de çalışanlarımız da bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Dönmez, sahada çalışanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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