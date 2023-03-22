Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi: Büyük an yaklaşıyor!

Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kilidi kıracak Karadeniz gazında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Karada ve denizde 8 binden fazla insanın ter döktüğü kritik projenin ilk fazının tamamlanmasında da sona yaklaşılıyor. Aynı anda yüzlerce iş kaleminin bir anda yürütüldüğü projede, sona yaklaşıldıkça heyecan da artıyor.
BÜYÜK AN YAKLAŞIYOR
Bakan Dönmez de sahadaki çalışmaları incelemek ve gelinen son nokta hakkında bilgi almak için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.
İlk olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalarla ilgili sunum alan Dönmez, ardından çalışmaları sahada inceledi. Dönmez, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, sık sık bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldığını söyledi.
"PERSONELİMİZİN BÜYÜK BİR KISMI TEKRAR PROJE ALANINA GERİ DÖNDÜLER"
Deprem dolasıyla sahada çalışanların bir kısmının bölgeye gitmek zorunda kaldığını anımsatan Dönmez, "Çünkü enkaz altında kalan aileler vardı. Bir yandan da arama kurtarma çalışmalarına TPAO ekipleri gerek insan kaynağı gerekse insan gücüyle destek olmuştu. Oradaki personelimizin büyük bir kısmı tekrar proje alanına geri döndüler." dedi.