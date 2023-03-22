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    • 22.03.2023 14:09
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi: Büyük an yaklaşıyor!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın nisan ayı içinde Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne getirileceğini bildirdi. Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne getireceğiz" dedi

    takvim.com.tr
    Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi!

    Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kilidi kıracak Karadeniz gazında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Karada ve denizde 8 binden fazla insanın ter döktüğü kritik projenin ilk fazının tamamlanmasında da sona yaklaşılıyor. Aynı anda yüzlerce iş kaleminin bir anda yürütüldüğü projede, sona yaklaşıldıkça heyecan da artıyor.

    BÜYÜK AN YAKLAŞIYOR
    Bakan Dönmez de sahadaki çalışmaları incelemek ve gelinen son nokta hakkında bilgi almak için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.
    İlk olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalarla ilgili sunum alan Dönmez, ardından çalışmaları sahada inceledi. Dönmez, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, sık sık bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldığını söyledi.

    "PERSONELİMİZİN BÜYÜK BİR KISMI TEKRAR PROJE ALANINA GERİ DÖNDÜLER"

    Deprem dolasıyla sahada çalışanların bir kısmının bölgeye gitmek zorunda kaldığını anımsatan Dönmez, "Çünkü enkaz altında kalan aileler vardı. Bir yandan da arama kurtarma çalışmalarına TPAO ekipleri gerek insan kaynağı gerekse insan gücüyle destek olmuştu. Oradaki personelimizin büyük bir kısmı tekrar proje alanına geri döndüler." dedi.

        "NİSAN AYI İÇİNDE KARADENİZ GAZINI FİLYOS DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİ'NE GETİRECEĞİZ"

        Yerli gazda gelen son duruma ilişkin ise Bakan Dönmez, "Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        "BU PROJE 85 MİLYON İNSANIMIZIN"
        Sahadaki çalışanların büyük bir özveri ve gayretle 7 gün 24 saat çalışmaları yürüttüğünün altını çizen Dönmez, "Acımız halen taze. Depremde birçok insanımızı kaybettik. Ama yaralı süratle sarmaya çalışıyoruz. Yaralı sararken bir taraftan da Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için daha önceden başlattığımız projeleri hayata geçirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Bu tip projeler 85 milyon insanımızın ortak projeleridir. Bu değerler, bu varlıklar 85 milyon insanımızın, gencinden yaşlısına, ortak malıdır. Ekibimiz de çalışanlarımız da bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.
        Öte yandan Bakan Dönmez, sahada çalışanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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        Haberler Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi: Büyük an yaklaşıyor!
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