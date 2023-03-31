‘İlk Evim’ kuralarında sıra Avrupa Yakasında!





REKOR SERMAYE ZİRAAT'DE

Tamamlanan işlemler ile Halkbank'ın sermayesi 4 milyar 969 milyon liradan 7 milyar 185 milyon liraya çıkarıldı. Vakıfbank'ın sermayesi ise 7 milyar 111 milyon liradan 9 milyar 916 milyon liraya yükseltilti. Ziraat Bankası'nın sermayesi ise 84 milyar 600 milyon liraya çıkarılacak.



ŞİRKETLERE 1 AY VADELİ KKM IMKÂNI GELDİ

Döviz yükümlülüğü, kredisi olan şirketlere de Kur Korumalı Mevduat (KKM) imkânı sağlandı. Şirketler ellerindeki TL ile kur korumalı mevduat hesabına dâhil olabilecek. Şirketlerin bankalardaki kur korumalı mevduat hesapları artık 3 aydan kısa vadeli olabilecek. Hazal ATEŞ



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca emekli ve işçinin merakla beklediği yasayı kabul etti. En düşük emekli maaşı 7 bin 500, bayram ikramiyesi de 2 bin liraya çıktı. Emekliler zamlı maaşlarını Nisan ayından itibaren alabilecek. Düzenlemeden yaralanıp maaşı yükselecek olan emekli sayısı 8 milyon 786 bin. Emekliler, Nisan ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecek. Ayrıca EYT kapsamında emekli olacak 2 milyon 500 kişinin de düzenlenmeden yararlanması bekleniyor. Yasa geçici işçilere kıdem hakkı elde edecek şekilde uzun süre çalışma ve kıdemine göre kadroya yerleştirilme olanağı da sağlıyor.

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