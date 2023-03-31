‘İlk Evim’ kuralarında sıra Avrupa Yakasında!

İstanbul'da 'İlk Evim' kuraları hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibinin belirlendiğini, Çatalca ve Selimpaşa'nın takip ettiğini belirterek, "Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor" ifadesini kullandı. Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibini belirlemek üzere kura çekimi ise dün yapıldı. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1-19 Nisan tarihlerinde yapılacak. 'İlk Evim' sosyal konut projesinde, ilk etapta 250 bin sosyal konutun kuraları, 19 Nisan'da İstanbul'da sona erecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarına, e-Devlet üzerinden 'bakabilecek.
ELEKTRİKTE İKİNCİ İNDİRİM
Başkan Tayyip Erdoğan'ın elektrikte indirim müjdesinin ardından bir iyi haber de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) geldi. EPDK, artan enerji maliyetlerinden vatandaşın etkilenmemesi amacıyla bir yıl önce devreye aldığı Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması'nı (AUF) 6 ay daha uzatma kararı aldı. AUF mekanizması dün alınan karar uyarınca Ekim ayına kadar uygulanacak. EPDK ayrıca, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren megavatsaat başına 2 bin 600 liraya düşürdü. Barış ŞİMŞEK
880 MİLYARLIK KREDİNİN KAPISI AÇILDI
Kriz dönemlerinde sağladıkları finansmanla Türkiye'de esnaftan vatandaşa, sanayiciden KOBİ'ye kadar tüm kesimlerin rahat nefes almasını sağlayan kamu bankalarına, deprem felaketinin yaralarının sarılmasını hızlandırmak için 111.7 milyar liralık sermaye desteği verildi. Türkiye Varlık Fonu'nun, ana sermayedar olduğu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a toplamda 111.7 milyar liralık nakit girişi sağlanacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası'na 49.7, Vakıfbank'a 32, Halk Bankası'na ise 30 milyar lira nakit girişi yapıldı. 107 milyar liralık nakit girişi, 3 kamu bankasında 880 milyar lira kredi kapasitesi oluşturacak.