ZAMLI EYT MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2023! EYT emeklileri ne zaman maaş alacak? EYT ilk maaş Eylül'e mi kaldı, ertelendi mi, geç mi yatacak?
EYT maaşı ödeme tarihleri gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Gözler şimdi emekli maaş ödeme takvimine çevrildi. Peki EYT emeklileri ne zaman maaş alacak? EYT ilk maaş Eylül'e mi kaldı, ertelendi mi, geç mi yatacak? İşte ödeme takvimi 2023 hakkında detaylar...
30.03.2023 23:49 - Son Güncelleme: 30.03.2023 23:55
EYT emeklileri ilk maaşlarını ne zaman, ayın kaçında alacak merak ediliyor. Milyonlarca EYT'li emekli maaşı için gün sayarken açıklamalar da peş peşe geldi. Duyuruya göre başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanacak. İlk maaş ödemesi de 17 Nisan'da yapılacak. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
Milyonlarca EYT'li emekli maaşı için gün sayıyor. Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanırken, ilk maaş ödemesi de 17 Nisan'da yapılacak. Bu kişilerin ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesini de alma imkanı olacak.