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    • Ekonomi
    • 30.03.2023 13:42
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    • 30.03.2023 14:09
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    EPDK'dan flaş açıklama! 6 ay daha uzatıldı: Tüketiciler olağanüstü maliyet artışlarından korunacak

    Son dakika haberi! Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Başkan Erdoğan'ın dün duyurduğu elektrikte indirim kararıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre, elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gidildi. Öte yandan arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

    takvim.com.tr
    EPDK açıkladı: 6 ayda daha uzatıldı

    Başkan Erdoğan dün TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada elektrikte yapılacak indirimi duyurmuştu.


    BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
    Erdoğan yaptığı konuşmada, "Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti.

        Buna göre; EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü.



        TÜKETİCİLER OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLARDAN ETKİLENMEYECEK
        Öte yandan arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

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