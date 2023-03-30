EPDK'dan flaş açıklama! 6 ay daha uzatıldı: Tüketiciler olağanüstü maliyet artışlarından korunacak

Başkan Erdoğan dün TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada elektrikte yapılacak indirimi duyurmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Erdoğan yaptığı konuşmada, "Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti.