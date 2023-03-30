EPDK'dan flaş açıklama! 6 ay daha uzatıldı: Tüketiciler olağanüstü maliyet artışlarından korunacak



BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.