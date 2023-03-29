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    • 29.03.2023 17:54
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Milli Elektrikli Tren için sona geldik!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren için sona gelindiğini ve yakında Türkiye'nin hizmetine sunulacağını bildirdi. Bakan Karaismaoğlu, "Milli Elektrikli Tren için sona geldik. Yerli ve milli gururumuz çok yakında Türkiye'nin hizmetinde" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Karaismailoğlu: Milli Elektrikli Tren için sona geldik!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli bir proje olan Milli Elektrikli Tren'in sona geldiğini ve yakında Türkiye'nin hizmetine sunulacağını açıkladı.

    "MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN İÇİN SONA GELDİK"
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli bir proje olan Milli Elektrikli Tren'in sona geldiğini ve yakında Türkiye'nin hizmetine sunulacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Elektrikli Tren için sona geldik. Yerli ve milli gururumuz çok yakında Türkiye'nin hizmetinde" ifadelerini kullandı.

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    Emlak Konut
    Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Milli Elektrikli Tren için sona geldik!
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