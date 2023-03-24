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    • Ekonomi
    • 24.03.2023 13:10
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    • 24.03.2023 13:33
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    Tarım Kredi Ramazan ayı boyunca 900 üründe fiyatları sabitledi!

    Son dakika haberi! Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. Yapılan açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz." denildi.

    takvim.com.tr
    Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, ramazanda vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi.

    Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

    Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

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    Haberler Ekonomi Tarım Kredi Ramazan ayı boyunca 900 üründe fiyatları sabitledi!
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