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    • Ekonomi
    • 23.03.2023 14:33
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    • 23.03.2023 14:34
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    Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi! Satışlar bugün başladı

    Et ve Süt Kurumu tarafından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile imzalanan protokol kapsamında ambalajlı kıyma ve kuşbaşı etler, raflarda yerini aldı. Ramazan ayında yönelik et fiyatlarını sabitlemesi Ramazan'ın ilk günü itibariyle başladı.

    takvim.com.tr
    Ramazan ayında et fiyatları sabitlendi

    Şubat ayından itibaren et fiyatlarına ardı ardına yapılan fahiş zamların ardından özel sektör ve devlet harekete geçti. Ramazan ayında et fiyatları sabitlendi ve bugün satışları başladı.

    Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

    "BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI"
    "Et ve Süt Kurumu'nun Ramazan ayında yönelik et fiyatlarını sabitlemesi Ramazan'ın ilk günü itibariyle başladı.



    Biz şu anda özel zincir marketlerden birindeyiz. Dana kıymanın kilogramı 190 TL. Hafta sonu 240 TL'den satılmıştı. 50 TL'lik bir indirim yapıldı yan tarafta dana kuşbaşının kilosu 210 TL olarak gösteriliyor satış fiyatı. O da hafta sonunda 259 liradan satılmıştı. Zincir marketlerde durum böyle. Tarım Kredi'de ve Et ve Süt Kurumu'nda daha uygun fiyatlar." dedi.



        "KIYMANIN KİLOSU BURADA 190 TL"
        "Et fiyatları ciddi anlamda arttı özellikle Ramazan'a girerken üstelik asrın felaketini yaşamış ülkemizde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde depremzedelerimiz dertleriyle uğraşırken can kaybı varken birileri vurgun mu yapıyor acaba diye düşünmeden edemiyoruz.

        Bu noktada et fiyatlarının artışını gören parakendeciler derneği yani yerel parakende marketçilerden oluşan bir STK İstanbul'da 2 binin üzerindeki mağazasındaki üyelerinin eti Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla kıymayı 190 dana kuşbaşını 210 TL'den satma konusunda bir tavsiye kararı aldı. Bu özel yerel zincir marketler. Büyük zincir marketlerden birine dün gittim kıymanın kilosu 225 liraydı. Bakın burada 190 TL." diye söyledi.

        FIRSATÇILAR YAKALANACAK
        "Bu fiyatlar merdiven çıkar gibi geçen hafta 15 TL arttı bu hafta da 15 TL arttı. Birileri bir oyun oynuyor. Piyasadan gelen istihbarattan ikinci önemli işaret Başkan Recep Tayyip Erdoğan et fiyatlarından bahsetti. Dedi ki Et ve Süt Kurumu 119 lira kıymayı Ramazan boyunca 129 lira kuşbaşını satacak. Bu fırsatçılar yakalanacak. Bunu bilsinler. Hepsinin isimleri mevcut biliniyor." dedi.



            "Et ve Süt Kurumu diyor ki 8.500 ton 500 kilo kabul etsek bir hayvanı 17 bin büyükbaşa bilemediniz 20 bin büyükbaşa denk geliyor.
            Bir tüccar 100 bin baş hayvan getiriyor bunun 20 binini kesiyor 80 binini stokta tutuyor.

            Bu arada haber salıyor piyasaya toptan et piyasasına et fiyatlarına karkas olarak 15 lira kilogramda zam gelecek diye. Burada TCK 237. Madde işletilebilir. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis var. Ciddi bir operasyon gerekiyor bu noktada." şeklinde aktardı.

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            Haberler Ekonomi Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi! Satışlar bugün başladı
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