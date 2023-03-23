Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi! Satışlar bugün başladı

Şubat ayından itibaren et fiyatlarına ardı ardına yapılan fahiş zamların ardından özel sektör ve devlet harekete geçti. Ramazan ayında et fiyatları sabitlendi ve bugün satışları başladı.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
"BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI"
"Et ve Süt Kurumu'nun Ramazan ayında yönelik et fiyatlarını sabitlemesi Ramazan'ın ilk günü itibariyle başladı.
Biz şu anda özel zincir marketlerden birindeyiz. Dana kıymanın kilogramı 190 TL. Hafta sonu 240 TL'den satılmıştı. 50 TL'lik bir indirim yapıldı yan tarafta dana kuşbaşının kilosu 210 TL olarak gösteriliyor satış fiyatı. O da hafta sonunda 259 liradan satılmıştı. Zincir marketlerde durum böyle. Tarım Kredi'de ve Et ve Süt Kurumu'nda daha uygun fiyatlar." dedi.