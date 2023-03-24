Son dakika! Memur emeklisine ek zam var mı? EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA 2023 | Nisan, Mayıs emekli, memur ara zam tarihi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu durumun ardından emekli memur maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
EMEKLİ MEMURA ZAM YAPILACAK MI?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur zammı için Temmuz ayını işaret etti.
"Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık. Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor. En düşük emekli maaşını alan insanlarımızın, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir. Bunu haftaya yasalaştıracağız."
"Önümüzde 3 ay sonra Temmuz ayı var. 1 Temmuz itibarıyla bütün emeklilerimizin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme gündemimizde. Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti."