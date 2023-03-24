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    • Ekonomi
    • 24.03.2023 14:15
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    • 24.03.2023 14:15
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    Son dakika! Memur emeklisine ek zam var mı? EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA 2023 | Nisan, Mayıs emekli, memur ara zam tarihi ne zaman?

    Emekli memura zam gelecek mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükselecek. AK Parti düzenlemenin haftaya Meclis'te yasalaşacağını açıkladı. Bu durumun ardınan birçok memur emeklisi maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, memur emeklisine zam var mı? Memura ara zam gelecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika! Memur emeklisine ek zam var mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu durumun ardından emekli memur maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    EMEKLİ MEMURA ZAM YAPILACAK MI?

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur zammı için Temmuz ayını işaret etti.

    "Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık. Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor. En düşük emekli maaşını alan insanlarımızın, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir. Bunu haftaya yasalaştıracağız."

    "Önümüzde 3 ay sonra Temmuz ayı var. 1 Temmuz itibarıyla bütün emeklilerimizin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme gündemimizde. Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti."

        "Temmuz ayında da kademelendirmeye yönelik olarak, bütün çalışanlarımızın lehine gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan kamuoyu emin olsun. Alım gücünü öncülleyerek insanlarımızın daha iyi bir yaşam koşuluna ulaşması için mücadele veriyoruz.'

        GÖZLER MEMUR MAAŞLARINA ÇEVRİLDİ

        Geride bıraktığımız Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası memur maaşlarında artış olup olmayacağı tartışılıyor.

        Henüz öğretmen, doktor, polis ve diğer memurlar için yeni bir artış (zam) açıklaması gelmedi. TÜİK'in açıklayacağı enflansyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

            BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

            Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her yıl toplamda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi mevcut durumda 1100 TL olarak uygulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'lileri de kapsayacak şekilde bayram ikramiyesi dahil emeklilere rahat nefes aldıracak çalışmaların yapıldığını bildirdi. Bayram ikramiyeleri için 2000-3000 TL arasında bir rakamın belirlenmesi bekleniyor.

            ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

            SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Emekli zammı düzenlemesi sonrası zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor. Burada Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erkene çekilerek yapılması da gündemde yer alıyor.

            SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

            Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
            Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
            Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
            Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
            Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
            Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
            Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
            Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
            Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
            Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.

                BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?

                Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
                Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
                Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
                Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alacak.
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                Haberler Ekonomi Son dakika! Memur emeklisine ek zam var mı? EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA 2023 | Nisan, Mayıs emekli, memur ara zam tarihi ne zaman?
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