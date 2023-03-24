Son dakika! Memur emeklisine ek zam var mı? EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA 2023 | Nisan, Mayıs emekli, memur ara zam tarihi ne zaman?

EMEKLİ MEMURA ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur zammı için Temmuz ayını işaret etti.

"Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık. Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor. En düşük emekli maaşını alan insanlarımızın, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir. Bunu haftaya yasalaştıracağız."