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    • Ekonomi
    • 31.03.2023 08:31
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    • 31.03.2023 08:31
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    Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Memurlara, asgari ücretliye ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşçi ikramiye tarihleri 2023!

    Emekli bayram ikramiyeleri 2.000 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda ödemelerin ne zaman yatacağı merak edilirken, memurlara ve asgari ücretlilere de ikramiye verilecek mi merak ediliyor. Peki, Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Memurlara, asgari ücretliye ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. Öte yandan bayram ikramiyeleri bu sene 2.000 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmelerin ardından memurlara ikramiye verilip verilmeyeceği hususu da merak edildi. Peki, memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Memurlara, asgari ücretliye ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşte detaylar...

    Memura ve asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı.

        BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek .5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar.

        Kamuoyunda soru işaretleri var. Kanun         teklifi TBMM'de yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında maaş olmayacak."

        EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda bayramdan bir hafta önce hesaplara geçirildi. Bu yıl da en geç bayrama bir hafta kala ödeneceği bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacağından dolayı emekli ikramiyelerinin de 17 Nisan'a kadar yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi tarih açıklanırsa haberimize ekleyeceğiz.

        Kamu işçilerine tediye ne zaman ödenecek?

        Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 14 Nisan'da yapılacak.
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        Haberler Ekonomi Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Memurlara, asgari ücretliye ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşçi ikramiye tarihleri 2023!
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