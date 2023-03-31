Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Memurlara, asgari ücretliye ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşçi ikramiye tarihleri 2023!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. Öte yandan bayram ikramiyeleri bu sene 2.000 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmelerin ardından memurlara ikramiye verilip verilmeyeceği hususu da merak edildi. Peki, memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? Memurlara, asgari ücretliye ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşte detaylar...
Memura ve asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı.