Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! Tarım Kredi hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi?
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi merak ediliyor. Yapılan açıklama sonrası fiyatı sabitlenen 900 ürünün yer aldığı fiyat listesi sıkça araştırılmaya başlandı. İşte fiyatı sabitlenen ürünler: 24-29 Mart 2023 Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu.
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi. Buna göre Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar değişmeyecek. Peki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ayçiçek yağı, pirinç, nohut, fasulye, mercimek, salça, zeytin, çay, şeker ne kadar kaç TL? Tarım Kredi'de hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 24-29 Mart fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünleri.
900 ÜRÜNDE FİYATLAR SABİTLENDİ!
Son dakika... Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz.
Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca Fiyat artırımı yapılmayacaktır.