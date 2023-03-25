Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! Tarım Kredi hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi?

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi. Buna göre Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar değişmeyecek. Peki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ayçiçek yağı, pirinç, nohut, fasulye, mercimek, salça, zeytin, çay, şeker ne kadar kaç TL? Tarım Kredi'de hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 24-29 Mart fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünleri.