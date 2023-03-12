EYT'liye promosyon kazancı! Banka seçerken hangi koşullara dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

EYT'liler için emekli aylığıyla birlikte promosyon hakkı da elde edecek.
Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık dönem için promosyon alabiliyor. Peki promosyon nasıl alınabilir? Nelere dikkat edilmeli? Tutarlar daha da artar mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
◗ Banka seçerken nelere bakılmalı?
● Uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.
● Bankanın açıkladığı promosyon tutarını hangi şartlarla verdiğini inceleyin.