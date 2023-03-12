EYT'liye promosyon kazancı! Banka seçerken hangi koşullara dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...





◗Promosyon daha da artar mı?

EYT yasası kapsamında ilk etapta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. EYT'lilerin emekli aylığı için kendilerini seçmesini isteyen bankaların tutarları daha da yükseltmesi bekleniyor.