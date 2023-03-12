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    EYT'liye promosyon kazancı! Banka seçerken hangi koşullara dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

    EYT’liler emeklilik başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. Kampanya yarışının Nisan’da daha da artması bekleniyor. Peki promosyon nasıl ödenecek? Nelere dikkat edilmeli? İşte cevaplar...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    EYT’liye promosyon kazancı
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    EYT'liler için emekli aylığıyla birlikte promosyon hakkı da elde edecek.



    Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık dönem için promosyon alabiliyor. Peki promosyon nasıl alınabilir? Nelere dikkat edilmeli? Tutarlar daha da artar mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...



    ◗ Banka seçerken nelere bakılmalı?
    ● Uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.
    ● Bankanın açıkladığı promosyon tutarını hangi şartlarla verdiğini inceleyin.



        ● Emekli maaş müşterilerine bankalar özel faizli kredi imkanı sunuyor. Ancak bu kampanyalardan yararlanarak kredi çekenler, daha yüksek promosyon almak için bankasını değiştirmek istediğinde zorlukla karşılaşabiliyor. Bankaya bu durumdaki uygulamalarını sorabilirsiniz.



        ● Seçmeyi düşündüğünüz bankanın havale- EFT, kredi kartı aidatı gibi uygulamalarını inceleyin. Ücretli, ücretsiz uygulamalarını araştırın.



        ◗Ne kadar promosyon alabilirim? Ortalama aylık maaş tutarı 3.500 liradan az olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira aralığı 3.500, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 4.500, 10.000 lira ve üzeri olanlara 5 bin liradan az promosyon ödenemiyor. İsteyen kampanyalardan yararlanıp daha yüksek ödeme de alabilecek.



            ◗Promosyon daha da artar mı?
            EYT yasası kapsamında ilk etapta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. EYT'lilerin emekli aylığı için kendilerini seçmesini isteyen bankaların tutarları daha da yükseltmesi bekleniyor.



            İlk maaşlar Nisan ayında ödeneceğinden kampanya yarışının önümüzdeki ay da süreceği düşünülüyor.



            ◗ Promosyonu alan nasıl banka değiştirecek?
            Bunun için sadece aldığınız promosyonun kalan süreye ait tutarını iade etmeniz yeterli. Ardından seçtiğiniz bankaya maaşınızı taşıyıp promosyon talebinde bulunabilirsiniz.



                ◗ Emekli aylığı başvurusu sırasında banka seçimini yapanlar için süreç nasıl ilerleyecek? Promosyonu nasıl alabilirim?



                Banka tarafından emekli maaş hesabı otomatik olarak oluşturulup hesap açılışı yapıldığında müşteriye SMS ile bilgilendirme yapılacak.



                Bu sürecin gerçekleşmesiyle şubelerden, çağrı merkezinden ya da mobil bankacılık uygulamasından 3 yıllık taahhüt vererek başvuru gerçekleştirilebilecek.



                    ◗ Promosyon ne zaman ödenecek?
                    İlk emekli aylığının ardından 3 iş günü içinde hesaba aktarılacak. Bu ödemeyi almak için promosyon talebinde bulunmuş olmak gerekiyor.



                    ◗ Banka seçimi yapanlar, promosyon başvurusu öncesi daha iyi bir fırsat çıkarsa nasıl maaşını taşır?
                    Önce ilk aylığınızın yatırılmasını bekleyin. Ardından T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte maaşınızı taşımak istediğiniz bankanın size en yakın şubesine giderek ya da internet ve mobil şubesinden taşıma işleminizi yapabilirsiniz.

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                    EYT’liye promosyon kazancı
                    Haberler Ekonomi EYT'liye promosyon kazancı! Banka seçerken hangi koşullara dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...
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