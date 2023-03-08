SGK'dan flaş EYT açıklaması! Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lularla ilgili o iddialara yanıt verildi

Bu nedenle, kamuoyunda 'EYT düzenlemesi' olarak adlandırılan kanunun 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır"