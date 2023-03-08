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    • Ekonomi
    • 08.03.2023 16:59
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    • 08.03.2023 17:03
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    SGK'dan flaş EYT açıklaması! Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lularla ilgili o iddialara yanıt verildi

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nda EYT'ye ilişkin flaş bir açıklama geldi. SGK'dan yapılan açıklamada EYT ile ilgili yasanın, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    SGK’dan flaş EYT açıklaması!

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nca, EYT ile ilgili yasanın, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

    SGK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
    SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı gazeteler ve sosyal medyada 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının; 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberler yer aldığı bildirildi.

    EYT DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA
    Resmi Gazete'de, 3 Mart 2023 tarihinde yayımlanan 7438 sayılı Kanun'a işaret edilerek şu ifadelere yer verildi;

    "8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi veya prim ödeme süresi, hizmet yılı koşulu korunarak, 23 Mayıs 2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve banka sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır.

        Bu nedenle, kamuoyunda 'EYT düzenlemesi' olarak adlandırılan kanunun 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır"
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        Haberler Ekonomi SGK'dan flaş EYT açıklaması! Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lularla ilgili o iddialara yanıt verildi
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