Çalışan EYT’liye kazanç rehberi! Emekli olup çalışan için neler değişecek? Aynı maaşla mı devam edilecek?
Emekli olup çalışan EYT'liler, aynı ücretle devam etse de net gelirini artıracak imkanlara kavuşacak. Brüt maaştan anlaşanların eline geçecek para prim farkı nedeniyle artarken, borçlanma yapanlar da yatırdığı tutarın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabilecek.
08.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 08.03.2023 06:57
✖ Prim desteği kimlere veriliyor?
EYT'lilerin aynı iş yerinde devam etmesinin desteklenmesi için işverenin prim yükü düşürüldü. Burada 30 günlük bir süre verildi.
İşverenlerin emekli çalışan için ödediği yüzde 24.5'lik sosyal güvenlik destek primi (SGDP), EYT düzenlemesiyle emekli olacak çalışan 30 gün içinde işe yeniden başlarsa yüzde 19.5 olarak uygulanacak.