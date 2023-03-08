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Çalışan EYT’liye kazanç rehberi! Emekli olup çalışan için neler değişecek? Aynı maaşla mı devam edilecek?

Emekli olup çalışan EYT'liler, aynı ücretle devam etse de net gelirini artıracak imkanlara kavuşacak. Brüt maaştan anlaşanların eline geçecek para prim farkı nedeniyle artarken, borçlanma yapanlar da yatırdığı tutarın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabilecek.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
08.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 08.03.2023 06:57
Çalışan EYT’liye kazanç rehberi! Emekli olup çalışan için neler değişecek? Aynı maaşla mı devam edilecek?

EYT'lilerden şartları sağlayanlar emeklilik başvurusu yapmaya başladı. Kimi EYT'liler de emekli olup çalışmaya devam etmeyi planlıyor. Peki çalışan EYT'liler için neler değişecek? İşte detayları...

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Çalışan EYT’liye kazanç rehberi! Emekli olup çalışan için neler değişecek? Aynı maaşla mı devam edilecek?

✖ Aynı iş yerinde nasıl devam edilir?
Emeklilik nedeniyle işten çıkışın ardından işveren ile çalışan yeni sözleşme yapacak. Ancak işveren, yeniden işe aldığı personelinin maaşını düşük bildirirse SGK teftişiyle karşılaşabilecek.

Çalışan EYT’liye kazanç rehberi! Emekli olup çalışan için neler değişecek? Aynı maaşla mı devam edilecek?

✖ Prim desteği kimlere veriliyor?
EYT'lilerin aynı iş yerinde devam etmesinin desteklenmesi için işverenin prim yükü düşürüldü. Burada 30 günlük bir süre verildi.

Çalışan EYT’liye kazanç rehberi! Emekli olup çalışan için neler değişecek? Aynı maaşla mı devam edilecek?

İşverenlerin emekli çalışan için ödediği yüzde 24.5'lik sosyal güvenlik destek primi (SGDP), EYT düzenlemesiyle emekli olacak çalışan 30 gün içinde işe yeniden başlarsa yüzde 19.5 olarak uygulanacak.

Çalışan EYT’liye kazanç rehberi! Emekli olup çalışan için neler değişecek? Aynı maaşla mı devam edilecek?

✖ Çalışanın primi değişecek mi?
Emekli olup çalışmaya devam eden SSK'lılardan yapılan prim kesintisi azalacak.

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