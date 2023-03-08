Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman 2023? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Emekli ikramiye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinde emekliler toplamda 2.200 TL ödeme aldı. Peki, Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman 2023? Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?
2022 yılında emeklilere bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1.100 TL olarak hesaplara yatırıldı.
Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinde emekliler toplamda 2.200 TL ödeme aldı. Henüz 2023 yılı emekli ikramiyesi belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.